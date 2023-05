L'Euroderby è ormai in archivio e Stefano Pioli, allenatore del Milan, può commentare un'amara eliminazione con doppia sconfitta con i giornalisti presenti nella sala conferenze del Meazza, dopo il tradizionale giro di interviste con i broadcaster:

Qual è il bilancio al di là dell'amarezza?

"Adesso c'è solo delusione, siamo arrivati in semifinale di Champions, si può essere orgogliosi del percorso. Ma sognavamo di andare in finale e battere i nostri rivali, non avercela fatta ci procura delusione che dobiamo superare velocemente perché la vera delusione sarebbe non giocare la prossima Champions".

Qual è il rimpianto più grande?

"Sono i primi 10 minuti della gara d'andata e non aver segnato oggi nelle due occasioni con Diaz e Leao che potevano darci energia per riaprire la partita. Ma a certi livelli o giochi diue gare di alto livello o non superi il turno. Noi non siamo riusciti ad alzare il nostro livello".

C'è qualcosa che non ha funzionato negli ultimi derby?

"L'Inter ci ha fatto male con le transizioni e con le palle inattive, sono situazioni che andavano affrontate diversamente. L'Inter è stata più brava in quelle situazioni".

in questi due derby tra i migliori dell'Inter ci sono stati giocatori esperti. Averne in Champions è importante, anche pensando al mercato?

"Avevamo Zlatan, ma ha avuto problemi. Portiamo avanti con convinzione la politica del club. Quest'anno abbiamo provato a essere competitivi in campionato e in Champions, nel primo non ci siamo riusciti e a fine stagione faremo le nostre valutazioni. Una stagione che penso abbia insegnato tanto al Milan in vista della prossima".

Si aspettava un'Inter così chirurgica?

"L'Inter è forte, ha superato un girone con Bayern e Barcellona. Il rimpianto è non aver avuto il miglior Leao della stagione, oggi c'era ma non stava benissimo. Non siamo riusciti a stare al top e non abbiamo superato un turno che volevamo superare".