Anche ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli ha ribadito la sua versione sul gol annullato a Ismael Bennacer: "Non si è mai visto un portiere che subisce un gol e che non protesta quando pensa di subire un gol in fuorigioco. Hanno protestato per il fallo di mano e non per il fuorigioco. Abbiamo perso, sono dispiaciuto per i tifosi e per la squadra e ora dobbiamo reagire in maniera convinta e sono sicuro che la squadra lo farà". Si passa poi all'analisi dell'incontro: "L'Inter è stata più brava di noi perché ha sfruttato le situazioni meglio di noi. Abbiamo subito il secondo gol dopo un'occasione netta dentro l'area. Nel secondo tempo ci abbiamo provato e reagito bene, siamo stati di più nella loro metà campo e quel gol poteva riaprire la partita e non segnarlo ha creato un contraccolpo psicologico per la partita. Non è stata la partita migliore. Potevamo gestire meglio la palla a livello tecnico, abbiamo commesso due errori difensivi che non abbiamo commesso recentemente. Il risultato è troppo netto per la partita che abbiamo fatto ma ci deve insegnare che serve più determinazione e qualità per vincere".