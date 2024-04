Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Giuseppe Pezzella ha analizzato quanto avvenuto ieri in campo al Meazza per Inter-Empoli. "La differenza tra le due squadre c'è. Il tasso tecnico è diverso, ma abbiamo fatto una buona partita e usciamo da San Siro con molta consapevolezza", dice.

"Per salvarci - aggiunge - non dobbiamo guardare gli altri. Guardiamo a noi. Nel calcio ci sono periodi dove ti gira bene e altri dove non ti gira nulla. Le prestazioni ci sono sempre state. L'importante è continuare così ed è quello che ci ha detto anche Nicola".