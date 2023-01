Non è riuscita al Parma l'impresa di eliminare dalla Coppa Italia l'Inter , detentrice del trofeo, dopo 120' giocati alla pari. Una prestazione che rende comunque orgoglioso Fabio Pecchia , che ha analizzato così il 2-1 in conferenza stampa:

Vi fa ben sperare questa prestazione? Ha qualche rimpianto per l'1-1?

"Quando c'è tanta fisicità in area, puoi concedere qualcosa a una squadra strutturata. Potevamo difendere meglio la seconda palla, ma abbiamo fatto una partita di livello per voglia e personalità. Abbiamo sempre giocato per il risultato. Questa prestazione rimarrà nella testa e nel cuore per questa squadra giovane, una presa di coscienza".

Cosa ti rende orgoglioso di questa gara?

"Tutto, prendo tutto. Siamo usciti dal campo arrabbiati".