Il brasiliano del Parma Hernani arriva anche nella sala conferenze di San Siro per parlare di quanto avvenuto questa sera

Come valuti la prova di stasera?

"Oggi era una partita difficile, volevamo fare risultato ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a crederci e migliorare".

L'Inter è la più forte delle squadre affrontate?

"Sono i campioni d'Italia, una di quelle più forti. Ogni partita ha la sua storia, non abbiamo vinto ma il lavoro continua".

Cosa non ha funzionato stasera?

"Abbiamo approcciato bene la gara con occasioni nel primo e nel secondo tempo. L'Inter ha mostrato tanta qualità, noi dobbiamo migliorare e dimostrare che possiamo dare molto. Noi lavoriamo per esprimerci al meglio, dobbiamo credere in quello che facciamo, abbiamo voglia di crescere e miglioare. Siamo capaci di fare un bel calcio ed essere competitivi".

Cosa ti dà di più Pecchia?

"Riesce a far esprimere al meglio tutti noi, tiene tutti pronti. Si vede che cambia tanto ma la squadra riesce a mantenere la qualità, è una bella cosa".

La vita per te sta cambiando ora con le scelte di Pecchia.

"Le scelte le fa il mister, noi dobbiamo essere pronti a dare tutto perché prima viene il Parma e dobbiamo dare il meglio per la squadra, la città e i tifosi. Vogliamo sempre fare il massimo".