"Gudmundsson ha fatto solo due allenamenti con noi, però si è mosso bene e sta bene. Deve recuperare un po' di condizione fisica perché ha avuto un infortunio serio. Non è una sciocchezza ciò che ha avuto e ringrazio lo staff medico per averlo rimesso in campo prima del previsto". Così Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Conference League col Pafos a proposito dell'attaccante islandese. "Il ragazzo sta recuperando bene, conto di recuperarlo per l'Inter se vanno bene questi giorni. Lui ci tiene e ci tengo anche io".

Come si fa a non pensare alla partita di domenica?

"Beh, come si fa?!? Sappiamo che stiamo vivendo un momento meraviglioso e bellissimo. Ma dobbiamo mantenere un equilibrio mentale e guardare giorno dopo giorno. Adesso dobbiamo pensare alla Conference, i ragazzi sono bravi a scindere questa competizione con il campionato e a buttarsi in questo torneo che è importante. Domani abbiamo questa partita difficile, sappiamo che hanno qualità, ci potranno mettere in difficoltà e dobbiamo affrontarli al massimo. Poi da venerdì penseremo all'Inter, sarà una notte magica per noi e vogliamo arrivarci bene per continuare a dare continuità alle nostre prestazioni".