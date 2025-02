Raffaele Palladino si presenta così a Dazn dopo la vittoria sull'Inter: "Il gol di Ranieri era uno schema provato ieri in allenamento, abbiamo realizzato quanto provato, a volte riesce a volte no, ringrazio lo staff e i ragazzi perché oggi è riuscito, a volte quello che si prova in settimana si mette in campo e sono contento abbia portato al gol. Edo Bove è parte della nostra quotidianeità, un pezzo di cuore, è sempre con noi, gli dedichiamo la vittoria per tutto quello che è successo. Oggi era in panchina e l'ha sentita in maniera particolare e ovviamente la dedichiamo ai nostri tifosi, lo stadio era una bolgia.

Ringrazio la società che mi ha messo a diposizione tanti giocatori bravi, di valore, forti, ringrazio il presidente, ci daranno una grande mano. Vanno integrati piano piano in un gruppo forte ma sono arrivati con la testa giusta e mi permettono anche di cambiare sistema di gioco, giocatori duttili, non vedo l'ora di integrarli. Il nostro obiettivo deve essere il lavoro quotidiano, questa settimana sembrava maledetta, ogni giorno perdevo un giocatore, l'altro giorno Gudmundsson con la febbre ma questo gruppo lavora, è ambizioso, vuole crescere. Dobbiamo mantenere questa concentrazione ma è ovvio che le vittoria aiutano, ma mancano ancora tante partite, c'è la Conference, c'è tanto lavoro ancora da fare.

Kean aveva bisogno di fiducia, affetto, dialogo, con lui parlo spesso non solo di calcio ma anche di cose extra. Abbiamo un rapporto aperto e credo sia la base perché dietro i calciatori ci sono gli uomini e io credo molto all'aspetto umano, Moise ne aveva bisogno, è un leader nel gruppo e ci sta trascinando, ma non è solo merito di chi fa gol. Si difende tutti insieme e si attacca insieme, è lo spirito che conta. Lunedì sera sarà una partita diversa, stasera eravamo solo 13 con 4 della Primavera, avrò più scelta ma l'Inter avrà voglia di rivalsa. Recuperiamo le energie e andremo a San Siro per cercare di fare del nostor meglio. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione".