La maggioranza del pubblico sarà chiaramente di fede nerazzurra, ma anche i tifosi del Napoli si mobiliteranno in massa per incitare Victor Osimhen e compagni mercoledì a San Siro per il match contro l'Inter. Stando a quanto riporta La Repubblica-Napoli, è pronta a mettersi in viaggio una maxi carovana, nonostante le restrizioni per l'ordine pubblico che hanno impedito ai residenti in Campania l'acquisto dei biglietti. Oltre ai quasi 5mila che siederanno nel settore ospiti, i partenopei occuperanno anche altri settori dello stadio con i club organizzati del centro, del nord e anche dell'estero con Svizzera e Germania in prima fila, per una stima di ottomila presenze.