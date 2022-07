Con il pareggio di Cesena contro l'Inter, l'Olympique Lione ha concluso la serie di amichevoli di preparazione e si appresta ad iniziare la Ligue 1 la prossima settimana con il match contro l'Ajaccio. Un match che il tecnico dei Gones Peter Bosz, come riporta il quotidiano Le Progrès, definisce come "una sfida diversa", per poi analizzare quanto visto in questi test estivi: "Ci sono molte cose positive. Abbiamo giocato bene le partite di preparazione. Abbiamo guadagnato in costanza rispetto alla scorsa stagione. È stato bello, il gruppo ha reagito bene. Dopo nel calcio non si riesce ad avere mai 11 giocatori, gli infortuni e i cali di forma arrivano rapidamente e la situazione cambia di continuo".