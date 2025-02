Niente Fiorentina-Inter per Albert Gudmundsson, ennesimo indisponibile di Raffaele Palladino per la sfida tra poco in scena al Franchi contro i campioni d'Italia valida per il recupero della 14esima giornata. L'attaccante islandese, pur comparendo nella lista dei convocati da Palladino, non prenderà parte alla sfida di questa sera per via di una tonsillite accusata nelle scorse ore: il giocatore è rimasto a casa fa sapere Sky Sport.

