Dopo la vittoria contro l'Antalyaspor, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa ha risposto anche a proposito della preparazione della squadra in vista della ripresa del campionato: "Juan Jesus ha solo un affaticamento, è rimasto fuori per precauzione ma domani rientrerà. I calciatori che erano al Mondiale stanno tutti bene ma ora sono in vacanza. Li aspettiamo a braccia aperte perché abbiamo bisogno di tutti" ha detto in merito alla condizione dei suoi giocatori.

Sulle condizioni di Kvaratskhelia:

"Sta bene, non ha più nessun dolore alla schiena. Siamo felici di riaverlo a disposizione. Stasera abbiamo fatto giocare elementi della Primavera che meritavano questa chances. Sono ragazzi di prospettiva e l’hanno meritato".

Sulla ripresa degli allenamenti:

"Stiamo facendo tutto quello che serve per essere pronti fisicamente a gennaio per il campionato. Qui ci sono tutti i comfort per la nostra preparazione. In Turchia c’è entusiasmo per il calcio, di quelli che fanno bene al cuore. Non è stato facilissimo stasera, era difficile stare in piedi a un certo punto e i giocatori più tecnici hanno avuto difficoltà. In alcuni momenti non siamo andati con la squadra a fare le cose ma con i singoli o pochi elementi. Non siamo stati troppo continui e questo poi è pericoloso contro avversari forti. Ma ci sono state anche buone cose: quando fai girare la palla con velocità e attacchi la profondità. Cose che abbiamo nel dna e che anche stasera abbiamo fatto vedere".