Parlando alla stampa turca direttamente dal ritiro di Antalya, Luciano Spalletti spiega anche cosa vuol dire per il Napoli questo periodo di lunga sosta. Al rientro dalla pausa, il 4 gennaio, è in calendario il big match contro l'Inter: "In momenti come questi, squadre come la nostra hanno l'opportunità di lavorare in modo più dettagliato - le parole del tecnico toscano -. Non puoi andare sempre forte per tutto il tempo. La pausa offrirà l'opportunità di lavorare sui dettagli. Siamo molto contenti della forma che abbiamo raggiunto. Sarà un grande vantaggio per una squadra come la nostra poter lavorare e mantenere le nostre prestazioni in questo periodo. Abbiamo iniziato molto bene la stagione".