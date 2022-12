Intervistato da Sky Sport, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone manda un messaggio chiaro a tutte le rivali per la corsa Scudetto, a partire dall'Inter prossima avversaria dei partenopei alla ripresa della Serie A: "Abbiamo avuto due settimane di recupero e riposo per i Mondiali. La testa è sempre stata sul Napoli e sulla voglia di continuare a fare bene. Saranno tutte partite diverse ma noi cercheremo di fare il massimo. Quando uno va bene si cerca sempre di aspettare che poi gli vada male, è una logica che hanno tutti, ma noi cercheremo di fare il contrario, vogliamo dimostrare che noi possiamo farcela, vincere, per stancare la gente di quel pensiero".