Dopo le vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli non festeggia nella sera del ritorno al Diego Armando Maradona. La formazione di Luciano Spalletti perde infatti per 3-2 contro il Villarreal nell'amichevole disputata questa sera. Match divertente dove ad aprire le danze è il Submarino Amarillo con Etienne Capoue, al quale replica dopo appena due minuti Victor Osimhen. Nella ripresa, però, gli iberici chiudono la questione in quattro minuti con le reti di Nicolas Jackson e Gerard Moreno che punisce un erroraccio della difesa partenopea. Il risultato è fissato al 79esimo da Kvicha Kvaratskhelia su rigore.