Il Napoli resta in scia all'Inter in virtù del 3-0 rifilato all'Empoli e non smette di sognare di vincere lo scudetto. Un obiettivo ormai dichiarato, come ammesso da Matteo Politano a DAZN, a margine della sfida del 'Maradona': "Sapevamo dell'importanza della partita. siamo una squadra forte che deve continuare a giocare con questo atteggiamento. Ora mancano sei partite, che sono sei battaglie, sei finali: pensiamo a noi stessi e poi vedremo cosa farà l'Inter".