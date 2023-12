"Se Mazzari mi ha chiesto un lavoro aggiuntivo in fase di contenimento? Conosciamo bene l'Inter e Dimarco che è eccezionale, dovremo essere attenti. E sulle fasce non siamo da meno". Matteo Politano parla così a DAZN a pochi minuti da Napoli-Inter, big match della 14esima giornata di Serie A: "Sarà difficile, sappiamo la forza dell'Inter in fase difensiva. Dovremo cercare di creare occasioni e di concretizzarle".