Se vorrà centrare il bis scudetto, l'Inter dovrà sudarselo fino alla fine. E' il messaggio che arriva da tutto il mondo Napoli, da Antonio Conte fino a Pasquale Mazzocchi, che ieri a DAZN ha spiegato che gli azzurri non si daranno facilmente per vinti: "Non ci resta che lottare fino alla fine, dobbiamo provarci e stare addosso all'Inter. Sarebbe un peccato mollare adesso, ce la metteremo tutta da qui alla fine", ha assicurato l'ex giocatore della Salernitana a margine del 3-0 contro l'Empoli.