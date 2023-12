"Il risultato non ci lascia felici, c'è delusione perché è netto anche se abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo espresso un buon calcio, creato occasioni importanti ma non concretizzate. E questo dispiace. Non siamo contenti perché in casa non riusciamo a raccogliere punti, è un'altra sconfitta che ci penalizza". Questo il commento di Giovanni Di Lorenzo a DAZN al termine di Napoli-Inter.

Che tasti ha toccato Mazzarri?

"Ha cercato di ricompattare l'ambiente perché era una situazione difficile, la squadra non stava raccogliendo risultato. Ci ha ridato fiducia perché la squadra è forte, poi con tante partite il tempo per lavorare è poco. Ora avremo qualche giorno in più per preparare la Juve, ma il mister conosce l'ambiente e questo è un bene".

Come vi sentite per giocare contro la Juve? Abbattuti o più stimolati?

"Gli obiettivi ci sono ancora, la distanza dalle prime è importante ma nel calcio può succere di tutto. Dobbiamo compattarci, nelle ultime due (Real Madrid e Inter, ndr) non meritavamo di perdere. Dobbiamo continuare al lavorare per uscire da questa situazione e vincere".

Questa sconfitta ha scucito un pezzo di scudetto?

"La distanza è ampia, è inutile parlare di scudetto. Pensiamo partita per partita, poi vedremo dve saremo. Con la Juve sarà uno scontro diretto, sappiamo cosa significa per l'ambienete e ci prepareremo al meglio".

Mazzarri ti ha mai chiesto di giocare terzino sinistro?

"Ne abbiamo parlato, ma Natan ha fatto una buona partita. Mi metto a disposizione, se ci sarà occasione non mi tirerò indietro".