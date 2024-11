Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli raccontando cosa ha detto Antonio Conte ai suoi uomini dopo il pesante ko con l'Atalanta: "Ci ha detto che non dovevamo illuderci prima quando vincevo e non dobbiamo abbatterci ora. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere perché i margini sono parecchi, dobbiamo pensare solo a quello e alla prossima partita. Inter? Una squadra molto forte, ma noi la prepareremo al meglio per portare a casa i tre punti. Poi le difficoltà ci saranno, ma noi ci prepareremo al meglio".