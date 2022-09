Prima partita europea stagionale e prima vittoria per il Bayern Monaco che ieri sera si è imposto per 2-0 in casa dell'Inter. A margine della vittoria, l'allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann ha risposto sul match anche ai canali ufficiali della UEFA: "Sono contento della prestazione di oggi. Abbiamo avuto una buona intensità durante i 90 minuti. In entrambi i tempi abbiamo avuto un calo di dieci minuti in cui abbiamo dato spazio all'avversario e ovviamente i nostri avversari ne hanno approfittato per tentare qualche giocata. Ma nel complesso ci siamo assolutamente meritati la vittoria. Era importante partire con tre punti".