Arriva una notizia clamorosa sul mercato del Milan. Come riportato da Fabrizio Romano, il Galatasaray avrebbe avviato contatti avanzati per tesserare Alvaro Morata dal club rossonero. I contatti al momento sono in corso e potrebbero entrare nel vivo nelle prossime ore.

La notizia arriva all’indomani dell’ennesima sconfitta stagionale dei rossoneri. Il Milan ha perso contro la Dinamo Zagabria restando fuori dalle prime otto in Champions League. Morata è stato sostituito all’intervallo senza nascondere la propria delusione. Negli spogliatoi sarebbe anche andata in scena una discussione tra lo spagnolo e il tecnico Sergio Conceicao.