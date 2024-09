Stefano Turati, portiere del Monza, ha parlato a DAZN nel post-partita dell'U-Power Stadium: "E' diventata una parte fondamentale del portiere, visto che il calcio è improntato sulla costruzione dal basso. Dobbiamo migliorare ancora tanto, ma contro una squadra molto forte come l'Inter abbiamo dimostrato di saper giocar bene. I difensori sono esperti, sto imparando tanto dai miei centrali difensivi, soprattutto Pablo che mi sta dando una grandissima mano. Partita dopo partita il livello può solo salire. Quando giochi contro l'Inter puoi immaginare una gara impegnativa, ho quasi fatto zero parate. Di interventi veri e propri non ne ho fatti, è merito dei miei compagni".