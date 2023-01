Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 2-2 strappato all'ultimo respiro con l'Inter: "Alleno un gruppo di ragazzi eccezionali. Sono stati bravi a dare tutto quest'oggi, siamo molto soddisfatti della prestazione. Sono felice perché c'era una bell'atmosfera allo stadio. Penso di aver dato le mie idee alla squadra, trasmettendo serenità al gruppo per cercare di coinvolgere tutti. Quando sono arrivato ho detto chiaramente che avrei avuto bisogno di tutti quanti. La rosa è ampia e a gennaio la sfoltiremo, ma la forza del gruppo e di una squadra sta in quelli che giocano meno. Così si alza l'intensità degli allenamenti e il rendimento complessivo".

L'immagine del gruppo è Ciurria. Sta crescendo sul piano delle scelte.

"Sono d'accordo, è in netta crescita. Dopo che ho iniziato a valutare tutti, ho capito subito che lui è molto intelligente. Secondo me i giocatori intelligenti possono giocare ovunque nell'arco della carriera. Mi piace l'idea di un calcio con rotazioni e situazioni diverse per implementare i meccanismi. Oggi Ciurria ha chiuso la gara come terzino destro: questo fa capire l'intelligenza e le caratteristiche che fanno la differenza".