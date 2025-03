Alessandro Nesta si presenta a Sky Sport per inquadrare Inter-Monza, partendo con il raccontare le sue emozioni nel ritornare a San Siro: "E' uno stadio pieno di ricordi, non è come gli altri. Si parla tanto che lo vogliono tirare giù, ma è sempre bello".

Vedi delle similitudini tra l'Inzaghi allenatore e l'Inzaghi giocatore?

"No, il calciatore ha un'altra testa e altri interessi. Poi quando vuoi fare questo mestiere scatta qualcosa e devi cambiare, lo vedo cambiato ma fuori dal campo è sempre lo stesso".

Come si trova la leggerezza stasera?

"Nello stimolo di giocare contro l'Inter, in uno stadio così: queste partite rimangono nella testa della gente, a prescindere dalla classifica. Spero che i miei ragazzi se la giochino e si divertano"