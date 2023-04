Luca Caldirola ha parlato nel post-partita a DAZN: "Non potevo sognare di meglio, giocare e segnare a San Siro. Giornata perfetta. La cena? Decide il mister dove andare. Un po' mi dispiace perché ho trascorso 13 anni all'Inter, ma questo è il calcio. Sono contento per me e per il Monza. Ho visto la gara col Benfica, hanno fatto una grandissima partita. Noi oggi ci siamo chiusi riuscendo a colpire in contropiede. Dopo un anno fuori rosa in Germania era difficile trovare squadra, il Benevento mi ha dato l'opportunità di riprendere la strada tornando in Serie A. Ho passato periodi complicati, con le certezze che venivano a mancare. Essere a 32 anni qui al Monza è motivo di orgoglio".