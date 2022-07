Scambio di maglie andato in scena ieri sera al termine di Inter-Monaco tra Kevin Volland e Robin Gosens. A testimoniarlo una storia su Instagram dell'attaccante tedesco, ripostata quest'oggi dall'esterno nerazzurro, suo compagno di squadra in nazionale: "È stato bello rivederti", ha scritto Volland. Nella foto anche un sorridente Alexander Nuebel, portiere dei menegaschi, preso in giro dal compagno proprio per l'espressione: "Era felice anche lui".