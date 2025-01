Adi Hütter, tecnico del Monaco, arriva nella sala conferenze dello stadio di San Siro per commentare quanto visto questa sera contro l'Inter. Queste le parole del mister dei monegaschi che FcInterNews.it vi riporta con il proprio inviato:

Sconfitta per 3-0 e infortunio per Teze, notte da incubo?

"Un incubo è troppo. Innanzitutto congratulazioni all'Inter per la vittoria meritata. Il nostro inizio è stato un incubo, il piano era diverso ma con l'espulsione la partita è cambiata. L'Inter ha iniziato in maniera molto dura ma noi non lo siamo stati altrettanto. Poi è stato difficile resistere contro una grandissima squadra. Per Teze temo sia una cosa lunga, non è facile accettare questa situazione".

Nel playoff avrete Benfica o PSG, avversarie già affrontate. Una delusione per voi?

"Sono squadre forti, il PSG lo conosciamo bene. Vedremo cosa porterà il sorteggio. Certo siamo contenti di esserci qualificati ai playoff, in classifica ci sono grandi squadre nelle prime otto. Vedremo quale sarà il prossimo avversario, siamo orgogliosi dei 13 punti".

Oggi poteva andare peggio.

"Affrontare questa squadra ha richiesto carattere, è difficile essere competitivi in 11 contro 11, con l'espulsione è stato ancora più complicato. Anche le sostituzioni sono state dovute all'ammonizione".

FcIN - Caio Henrique col Rennes non aveva giocato per scelta tecnica, oggi è tornato in campo anche per le situazioni contingenti. Al di là di come è andata questa sera, il ragazzo le ha dato le risposte che si aspettava in questi giorni?

"Quando è entrato ha giocato bene. In passato non ero soddisfatto, in futuro vedremo. Posso capire la sua domanda, vedremo in futuro come andrà".

Come vi spiegate le difficoltà dei primi 15 minuti? La squadra è sembrata sott'acqua, come mai?

"Per capire bene come rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare i primi 16 minuti. I giocatori erano agitati, per molti di loro era la prima volta a San Siro mentre l'Inter ha grandissima esperienza. Avevo detto che sono tra i candidati a vincere la Champions, noi siamo un gruppo giovane. Siamo delusi per quanto fatto, specie nei primi 16 minuti. Sul rigore Thuram è stato molto intelligente. E' stato difficile questa sera".