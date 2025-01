Stasera l'Inter dovrà fare molta attenzione alla verve del talentuoso Maghnes Akliouche, uno dei gioielli del Monaco. Il quale, intervistato da Prime, ha espresso le sue idee sul match di Champions contro i nerazzurri.

Il gol che hai segnato al Rennes, alla Djorkaeff, è il miglior biglietto da visita per presentarsi a San Siro.

"È un bel paragone, il mio gol accostato a quello di Djorkaeff, mi fa piacere. Domani sarà un'altra partita, spero innanzitutto di segnare. Non importa se sarà un gol altrettanto bello, l'importante è segnare".

Tu hai detto che il tuo stile di calcio è quello dei quartieri, come può aiutarti contro l'Inter?

"Con una squadra come l'Inter bisogna saper giocare nello stretto e avere un calcio variabile. Per calcio di quartiere si intende proprio questo, avere un gioco imprevedibile. Questo è quello che cerco di fare, di avere più frecce al mio arco".

Dover vincere per forza condizionerà il vostro modo di giocare?

"Siamo ambiziosi e daremo il massimo per fare risultato qui a San Siro. Abbiamo come obiettivo la qualificazione".

C'è un giocatore dell'Inter che ti piace particolarmente veder giocare?

"Sì, Thuram. Amo molto la sua capacità di creare opportunità davanti alla porta. È qualcosa che ammiro".