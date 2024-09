Autore del gol che ha chiuso i conti del derby Primavera, il centrocampista del Milan Alessandro Bonomi ha parlato ai canali ufficiaili del club rossonero sottolineando la sua soddisfazione: "Il mister prima della partita ci ha caricato e ci ha detto che era da un po’ che questa Primavera non vinceva un derby. Siamo entrati in campo molto motivati e abbiamo giocato una grande partita. Siamo stati in partita per 90′, non abbiamo mollato un secondo. Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, non abbiamo mai mollato. Prospettive per il campionato? Ambire al primo posto perdendo meno partite possibili, siamo sulla strada giusta".