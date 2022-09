Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN nel pre-partita del derby di Milano spiegando quelle che, a suo avviso, saranno le chiavi per avere la meglio sull'Inter.

Cosa servirà per avere la meglio sul centrocampo interista?

"L'intensità è alla base del nostro lavoro, così come l'anno scorso. Oggi sarà l'ingrediente principale".

De Ketelaere è al suo primo derby. Un consiglio?

"Deve giocare come se fosse una partita qualsiasi, sappiamo che è forte. Non deve farsi prendere dalla fretta o altro, giocasse libero e come sa fare".