"Momento delicato per noi, ma credo sia la migliore situazione per giocare il derby di Milano e per cmabiare il nostro ritmo e l'andamento. Quindi è un'ottima opportunità e quello che è successo a Riad in Supercoppa non deve succedere di nuovo. Siamo pronti alla rivincita". Così Malick Thiaw ai microfoni di DAZN prima del derby con l'Inter.