Altra tegola in casa Milan: si ferma anche Sergino Dest. Per un Theo Hernandez che recupera, al pari di Krunic e Calabria, Pioli perde il laterale statunitense per un problema muscolare. Niente Sassuolo e attenzione al derby di domenica prossima: l'americano per forza di cose è da considerarsi in dubbio per il match con l'Inter.