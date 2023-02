Stefano Pioli arriva nella sala conferenze di San Siro per commentare di fronte ai giornalisti presenti l'epilogo del derby che ha visto il suo Milan perdere di misura contro l'Inter 1-0. Le sue parole:

Perché ha tenuto fuori Leao?

"Ho fatto le scelte migliori, con posizioni particolari, e le rifarei. Origi doveva lavorare in verticale con Giroud, non è colpa di Origi ma c'è stata la poca tranquillità. Siamo stati frenetici, sbagliando tanti palloni in costruzione".

Vista la classifica, cosa dirà ai giocatori per ripartire?

"Vista la classifica, dirò che dobbiamo fare meglio e arrivare nelle prime 4. Servono tanti punti, venerdì abbiamo l'occasione di tornare a vincere".