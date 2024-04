Stefano Pioli è uno dei primi protagonisti di Milan-Inter che si presenta davanti alle telecamere di DAZN dopo il derby di San Siro: "Son passato nello spogliatoio a provare a tirare su il morale, è una sconfitta pesante per tutto quello che c'è dentro questa sconfitta. Ho cercato di rinfrancare i miei giocatori, abbiamo un'altra partita importante. Purtroppo non siamo riusciti un'altra volta a pareggiare questo derby".

La mossa in attacco ti ha soddisfatto o sei rimasto deluso?

"Deluso dal punto di vista tattico no, volevamo togliere la parità numerica sui 2 contro 2 difensivi e trovare spazio nelle ripartenze. L'Inter nel primo tempo ci ha fatto male con il gol sull'angolo e con le ripartenze, abbiamo avuto delle occasioni ma la realtà e che volevamo difendere più bassi per non concedere quello che poi è successo nel gol di Thuram. La squadra ha lottato e negli episodi non ha avuto quel pizzico di fortuna per il pareggio".

Da cosa dipendono questi 17 punti di distanza dall'Inter?

"Ci sono tante cose dentro, l'Inter ha fatto un campionato straordinario e ha perso una partita per sbaglio. Ha la squadra più forte del campionato da 3 o 4 anni, noi siamo mancati in alcuni mesi e nella continuità. Se differenza è così notevole vuol dire che loro sono veramente forti e che gli altri devono lavorare".

Cosa vi è mancato nelle ultime partite?

"Abbiamo fatto un inizio di campinato molto buono, poi dopo la sosta abbiamo avuto difficoltà. Le due partire con la Roma non son state quelle che volevamo, ci siamo bloccati con prestazioni al di sotto delle nostre potenzialità e non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Il derby è arrivato in questo momento, ma non posso rimproverare nulla ai miei: negli episodi la palla poteva arrivare prima. È stato forse il derby più equilibrato degli ultimi tempi, ma non è bastato".

Ciclo finito?

"Non lo so. Sentivo prima l'analisi di Inzaghi, lui sembrava in difficoltà e poi ha fatto tutto quello che ha fatto. Io sto bene, lavoro bene e dobbiamo finire bene il campionato. A bocce ferme si faranno le valutazioni".