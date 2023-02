Anche Stefano Pioli parla a DAZN nell'immediata vigilia di Inter-Milan. "Non conta la settimana che abbiamo sviluppato, preparando la partita per bene. Serve giocare bene stasera, partire bene e continuare per tutta la gara - dice il tecnico rossonero -. Il 3-5-2? Troppe reti subite, quindi ora proveremo ad avere più densità, proponendo comunque situazioni offensive che abbiamo preparato. Leao fuori? Ho scelto di giocare con due punte vicine, poi Rafa sarà molto importante a gara in corso".