In campo da titolare oggi a Reggio Emilia per Sassuolo-Milan, Yunus Musah non pensa alla diffida che pende sulla sua testa che, in caso di ammonizione, gli farebbe saltare il derby contro l'Inter: "Pensiamo solo alla partita di oggi, devo dare il massimo come faccio sempre. E' importante vincere per rimanere secondi", le parole del centrocampista statunitense a DAZN.