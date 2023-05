Intervistato da Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro la Lazio, l'attaccante del Milan Junior Messias ha parlato dell'imminente semifinale di Champions League contro l'Inter: "Siamo contentissimi di giocare una semifinale. Nessuno però si ricorda di chi gioca la semifinale, ma di chi arriva in finale e la vince. Gli ultimi due derby? All'andata in campionato abbiamo vinto e giocato meglio, ma negli ultimi due ci hanno preso in un momento in cui non eravamo noi, giocavamo un po' male. Ora è completamente diverso".