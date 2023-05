Anche Paolo Maldini, dopo l'eliminazione per mano dell'Inter dalla Champions, parla a SkySport. "Dobbiamo essere consci del nostro livello. L'Inter ha meritato, ma il nostro percorso è stato fantastico e inaspettato. Magari il fatto di aver perso con l'Inter questa cosa viene vista come negativa... Molti giocatori fanno fatica a giocare ogni tre giorni: io dico sempre che i campioni riescono soprattutto a resettare e ripartire come non avessero giocato tre giorni prima. Noi facciamo fatica".

Discorso di esperienza?

"Ma anche di tempo. Per molti era la prima semifinale e nella prima gara siamo entrati con paura: fortunati non si sia conclusa già nel primo tempo. Ricordo però sempre da dove siamo partiti: periodo duro superato senza aver fatto follie economiche, quindi siamo orgogliosi di essere qui".

Inter nettamente superiore?

"Sì, noi abbiamo tanti giovani. Quando ti appoggi a loro, anche la prestazione ne risente. L'anno scorso abbiamo meritato lo scudetto contro questa Inter, ma tra Supercoppa e Champions sono stati più bravi di noi".

Ci saranno bocciature?

"Un esempio di giocatore che deve crescere è De Ketelaere. Potevamo andare su Dybala, ma non sarebbe stato giusto per il nostro progetto condiviso con la proprietà. E prendendo i giovani rischi che facciano fatica, come capitato a Tonali. Ma questa è la nostra idea di calcio".

Anche Origi ha deluso?

"Lui ha tutto, ci aspettiamo molto di più. Alternativa a Giroud: è esperto, ma può ancora migliorare".