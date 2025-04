Uscito sconfitto dal match casalingo contro l'Atalanta, l'attaccante del Milan, Rafa Leao ha commentato il risultato ottenuto contro la Dea in conferenza stampa dove ha parlato anche del prossimo appuntamento in agenda, ovvero il derby di Coppa Italia contro l'Inter: "Oggi è stata una partita strana, non è stata la partita migliore ma la squadra è stata compatta: non abbiamo lasciato creare tante occasioni a loro. Prendere gol come lo abbiamo preso è stato un peccato. Cercherò di portare buona energia e da domani cominciamo a preparare la partita importantissima che può cambiare la stagione", ha detto caricando i compagni in vista della semifinale di ritorno.

Derby partita più importante della stagione? Cosa chiederai ai compagni?

"Chiederò solo energia positiva. Il derby non c'è da parlare tanto. C'è l'opportunità di vincere qualcosa di importante e regalare qualcosa ai nostri tifosi"

Com'è lo spirito tra di voi?

"Non abbiamo paura. Il cambio di modulo con questo 3-5-2 ci ha cambiato, siamo più protetti e non prendiamo gol spesso. Secondo me per le ultime partite della stagione andrà bene così, in difesa e in attacco. I giocatori davanti si sentono più comodi. Alle volte poi possiamo difendere molto bene e poi arriva una palla inattiva o un corner: succede, non c'è un motivo".