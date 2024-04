Rafael Leao, leader offensivo del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, evidenziando l'importanza dell'appuntamento di domani e proiettandosi a quello di lunedì: "Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all'andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l'importanza di questa partita. Ora abbiamo due partite che sono molto importanti per questa stagione".