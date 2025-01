A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana, Zlatan Ibrahimovic viene raggiunto da SportMediaset per inquadrare il derby di Riad tra Inter e Milan che vale il primo trofeo della stagione: "L'adrenalina c'è, poi era più bello essere in campo perché è la cosa più bella. Oggi faccio esperienza da dirigente, ma l'adrenalina c'è".

Ti sta piacendo Conceicao?

"La squadra sta reagendo, c'è armonia e la squadra è carica. Lui c'è da pochi giorni ma qualcosa è già successo".

Cosa è successo nell'intervallo con la Juve?

"C'è un bell'equilibrio, ora io faccio l'abbraccio e lui (Conceicao, ndr) mette il bastone. Poi se non basta lui arrivo io".

Come si prepara un derby?

"I giocatori hanno esperienza, il derby è sempre speciale e c'è rispetto. È più di una partita, ma la preparari concentrato e devi avere voglia di vincere. Abbiamo fatto tutto per essere qua, è una partita che devi vincere e non ci sono scuse. Poi conta chi vince".

Andrete a rinforzarvi sul mercato?

"La vittoria della Supercoppa non cambierebbe tanto, ma stiamo valutando alcune situazioni. Qualcosa succederà".

In attacco o in difesa?

"Dobbiamo parlare con l'allenatore, ma è concentrato sulla finale. C'è un piano comunque, è tutto sotto controllo".

Quanto può incidere uno come Leao anche in corsa?

"Quando entri in campo non senti niente, ti senti al 200%. Non hai scuse, non senti dolore neanche con una gamba. Questo sentirà Leao, chi è in panchina e anche chi gioca. Torno anche io? Posso fare gli ultimi 5 o 10 minuti se serve".