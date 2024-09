Buona la prima per Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, che oggi festeggia la vittoria all'esordio nel derby di Milano. Finisce 3-1 a favore dei rossoneri la prima stracittadina di oggi, in attesa del grande appuntamento di stasera a San Siro. Di seguito l'analisi di Guidi ai microfoni di MilanPress.it.

Se questo successo apre un nuovo capitolo di storia della Primavera:

"Si, erano 7 anni che non vincevamo un derby primavera. C’è grande soddisfazione che sia tornato a tinte rossonere. Io vedo quanto i ragazzi si applicano e seguono me e lo staff, sono orgoglioso di ognuno di loro. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore perché sono stati tutti quanti fondamentali, anche coloro che non hanno preso parte alla partita. Mi fido ciecamente di ognuno di loro e sono convinto che durante il nostro lungo percorso avranno le loro occasioni per mettersi in mostra".

Il significato di questa vittoria:

"È un segnale forte, perché crea grande autostima e ti da la convinzione che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nella direzione giusta, ora dobbiamo proseguire ad alta velocità perché è solamente una tappa ed è uno step importante ma non decisivo per trasformare il loro sogno che è quello di diventare calciatori professionisti. C’è però ancora tantissimo da fare, però c’è soddisfazione e convinzione. Sono certo che sia un gruppo che ha ancora ampi margini di miglioramento".