Reduce dal pesante ko contro il Liverpool a San Siro, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha analizzato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato contro il Liverpool, una grandissima squadra - ha esordito -. Abbiamo cominciato bene la gara offensivamente e difensivamente, poi abbiamo preso due gol su palla inattiva che hanno cambiato la partita. È cambiato l'equilibrio mentale. Quando mancano i dettagli possiamo avere problemi a fare quello che prepariamo in allenamento. In questo tipo di partite non puoi sbagliare e i dettagli sono fondamentali. Il Liverpool è più squadra di noi, dobbiamo essere onesti. Dobbiamo lavorare per giocare senza problemi per 70/80 minuti. Dopo il secondo gol la squadra non ha giocato. Così è difficile".

Pensa di poter cambiare modulo e passare al 4-3-3?

"Rispetto tutte le opinioni e penso che possiamo giocare con diversi moduli. Difensivamente però dobbiamo cambiare qualcosa ma se non siamo forti collettivamente e individualmente non riusciremo a migliorare. A volte giochiamo a 3 a centrocampo, durante la gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma credo che il 4-2-3-1 sia un modulo che mi piace. Abbiamo creato situazioni pericolose con Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic".