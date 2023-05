In casa Milan ha parlato a Sky Sport il capitano Davide Calabria: "E' già capitato più volte che la loro fase offensiva ci creasse molte difficoltà. Dzeko è nettamente più grosso di me e c'è poco da fare. Dobbiamo essere più attenti e attivi, la fase difensiva parte da dietro. Con loro recentemente abbiamo sempre fatto fatica. Dobbiamo essere più cinici sottoporta, in queste partite se fai gol subito ti può cambiare la partita in vista del ritorno. Non è ancora persa, ce la metteremo tutta. Sono una grande squadra, hanno giocatori importantissimi anche dalla panchina, noi dobbiamo dare tutto nell'approccio e nella finalizzazione".