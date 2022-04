Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del 'Picco': "Vogliamo continuare a lavorare, dando ancora gioie ai nostri tifosi che ci trasmettono entusiasmo e ci seguono sempre con passione. Io cerco sempre d'aiutare la squadra facendo quello che il mister mi chiede senza problemi. Proverò a fare gol da qui al termine di campionato ma non è il mio obiettivo principale. In difesa stiamo lavorando molto bene: in quest'aspetto Thiago Motta ci ha aiutato tanto. Adesso la testa è sul finale di stagione da concludere nel miglior modo possibile".