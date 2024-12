Dopo l'intervallo, poco prima di scendere in campo per il secondo tempo di Cagliari-Inter, Sebastiano Luperto si è soffermato con DAZN per un'intervista flash nella quale ha spiegato in poche parole cosa dovranno fare i sardi nella ripresa: "Dobbiamo azzerare tutto e ripartire, fare altri 45' alla grande perché non possiamo permetterci incertezze con l'Inter".