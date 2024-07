Al termine del test match perso in rimonta dal Lugano contro l'Inter, ad Appiano Gentile, il tecnico Mattia Croci-Torti si è espresso così ai canali ufficiali del club elvetico "Questa era una partita molto importante per dare minuti a chi non aveva ancora giocato più di un’ora, soprattutto i ragazzi che sabato entrano entrati solo a ripresa inoltrata contro il Parma. Sotto questo aspetto il test è risultato molto positivo - le sue parole -. Abbiamo evidentemente condotto le danze com’era normale, visto che abbiamo una condizione migliore rispetto all’Inter. Peccato per i gol subiti che non sono stati veramente all’altezza della squadra che siamo".