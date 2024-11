André Silva, con un fugace passato nel Milan, adesso è uno degli attaccanti del Lipsia. Il portoghese ha parlato alla Gazzetta dello Sport a poche ore dal suo ritorno a San Siro per affrontare l'Inter in Champions League.

Inter-Lipsia vuole dire tornare a San Siro. È lo stadio più bello del mondo?

"Sì, sicuramente uno dei migliori: è mitico. E’ stato un sogno giocare lì con i colori che amavo. A San Siro, con lo stadio pieno, mi sembrava come se tutte quelle persone fossero una cosa sola. Un’energia fortissima".

Come è andata al Milan?

"L’inizio un po’ uno shock, Milano ad agosto era vuota, volevo comprare un divano ed era tutto chiuso. Era il primo anno fuori casa e il club era in un periodo di instabilità. Non ho giocato tanto come ero abituato".

Sarebbe bello tornare a giocare in Italia?

"Uno dei miei grandi rimpianti è non aver lasciato un segno in Italia. È una delle cose che mi lascia a disagio con me stesso. La porta per l’Italia per me è sempre aperta, ma mi concentro su quello che posso controllare".

È possibile un trasferimento anche a gennaio?

"Quando non giochi molto, è normale che ti metti a pensare questo. Io voglio più di tutto competere e vincere, se non qui dovrà essere dove posso farlo".