Secondo test amichevole di prestigio nel giro di due settimane per il Lens, domani avversario del West Ham dopo aver battuto l'Inter al fotofinish sabato scorso: "Affronteremo una squadra diversa, capace di essere molto verticale in transizione rispetto all'Inter - ha spiegato il tecnico Franck Haise ai media francesi -. Siamo stati in grado di rispondere bene alla prima gara, sarà interessante vedere come risponderemo al West Ham. La scorsa settimana non è stata solo una partita di preparazione".