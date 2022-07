Non ci sarà Gaëtan Robail nel Lens che oggi pomeriggio, alle 18:30, affronterà l'Inter nella terza amichevole precampionato nerazzurra. L'ala sinistra, come comunicato dalla società francese con una nota, ha infatti lasciato il club per trasferirsi all'Atromitos Atene, club della massima serie greca. Il classe '97 chiude la sua esperienza con i sang et or dopo 7 reti e 5 assist in 27 presenze.

Giacomo Principato